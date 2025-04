Clamoroso forfait dell'ultimo minuto: la Fiorentina affronterà il Cagliari senza Kean

La Fiorentina affronterà il Cagliari senza Moise Kean. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l'attaccante viola non sarà della partita questa sera.

Non si hanno ancora certezze sui motivi del forfait, ma quel che è certo è che Palladino dovrà fare a meno della sua punta di diamante che ha lasciato il ritiro e dunque non siederà nemmeno in panchina. Possibilità dal primo minuto, a questo punto, per il tandem composto da Gudmundsson e Beltran.