Alla viglia della trasferta di domani contro l’Inter, l’allenatore della Lazio Igor Tudor ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Tra i temi trattati anche quello relativo ad Atalanta-Fiorentina, che verrà recuperata a fine campionato. Anche biancocelesti, in piena rincorsa Champions, potrebbe conoscere il suo destino solo una settimana dopo il termine della sua stagione. Questo un estratto delle sue parole:

“Una Lazio perfetta, andiamo a casa della squadra più forte d'Italia che sta giocando un calcio bello e concreto. È la miglior squadra di questo anno, stanno facendo un grande lavoro nella programmazione e nella crescita. Andiamo la per fare del nostro meglio, ci sono due gare da disputare e sei punti ancora in palio, bisogna stabilire la classifica nell'ottica europea e vedere a quale competizione partecipare”.

Ha però poi toccato il tema calendario: ”Ne abbiamo già parlato, sicuramente non è una cosa normale. Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà, non si tratta di avvantaggiare qualcuno ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo”.