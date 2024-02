La Fiorentina è uscita da Empoli con un pareggio e con una prova incolore. Ma soprattutto è riuscita nell'impresa di prendere gol (o per meglio dire rigore e poi gol) a seguito di un'azione di contropiede, con la squadra in vantaggio e con un calcio d'angolo a favore. Una pecca dietro l'altra, tutte sottolineate dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi in un articolo pubblicato sul giornale sportivo.

“Eppure Nicola aveva avvertito la Fiorentina…”

“Eppure Nicola li aveva avvertiti già alla vigilia: ”Abbiamo visto i punti deboli della Fiorentina" - scrive Polverosi - E il punto debolissimo dei viola è noto a tutti, tranne agli stessi viola, e sta nella straordinaria capacità di incassare un contropiede dopo l’altro, con la difesa sempre per l’aria e mai in area".

Un record al contrario

E poi: “Così è successo al Castellani, dove però la Fiorentina ha stabilito quasi un record al contrario, un record... tattico: in vantaggio di un gol, in trasferta, con tre punti di cui la squadra aveva un bisogno estremo, si è fatta infilare in contropiede non una, non due, ma tre volte finché è arrivato quello giusto per l’Empoli, quello che ha portato al rigore dell’uno a uno”.