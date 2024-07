Il procuratore Eugenio Ascari, intervenuto su Lady Radio, ha commentato le vicende di mercato della Fiorentina.

C'è un difensore che potrebbe arrivare presto: “Il giocatore che stanno puntando i viola è italiano e sta giocando in Italia - ha detto Ascari - questi sono gli indizi che ho, presumo che Theate non sia in cima ai pensieri della dirigenza gigliata”.

E poi per il centrocampo: “ Voglio fare un nome, quello di Florian Neuhaus che gioca nel Borussia Monchengladbach, è relativamente giovane e ha una decina di partite in nazionale. Questo per dire che la Fiorentina dovrebbe andare maggiormente su calciatori ‘alternativi’, piuttosto che su quelli più affermati, perché con loro ha scarso appeal. Un po' quello che ha fatto il Bologna per Calafiori”.