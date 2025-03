Al suo canale You Tube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, parlando della situazione che riguarda Moise Kean. Queste le sue parole: “Su Kean il discorso è molto semplice. Lui è un fenomeno, ma alla Juventus è costato una cifra esorbitante. Hanno fatto di tutto e di più, con un ingaggio importante. Ha cambiato agente… Nel novembre del 2023 aveva detto: ”Voglio andare via, perché qui non ne becco una. Non ho la fiducia dell'allenatore".

E ancora: "Lo portarono all'AtleticoMadrid ma le visite non andarono bene. Lui disse che a maggio dell'anno dopo sarebbe andato altrove senza volere ostacoli. Che poi Kean non valga quanto è stato pagato è chiaro. La clausola da 52 milioni lo dimostra. Lui doveva andare via dalla Juventus a gennaio 2024 e quando non è partito ci è rimasto malissimo. La gestione antecedente è stata sbagliata. E' diventato un attaccante maturo, cattivo, non solo per i gol. Spero che lui rimanga un altro anno a Firenze. Gli farebbe bene, ma questa è una sua decisione. Farebbe comodo alla Juventus? Sì, ma aveva già deciso da tempo di andare via. Complimenti a chi lo sta schierando, a chi ci ha creduto e a lui. Comunque vada sarà un successo, anche se qualcuno si presentasse per pagare la clausola, perché la Fiorentina sarebbe una plusvalenza clamorosa".