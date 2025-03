Gosens e il racconto da brividi del malore di Bove: "La cosa peggiore che abbia mai visto. Mi sembrava di guardare negli occhi una persona senza vita"

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens ha inaugurato il suo nuovo podcast Wie Geht's? , nel quale si parlerà di psicologia e di problemi mentali. Noto come il giocatore viola sia laureato in psicologia e abbia a cuore temi come quello della salute mentale.

In un'intervista a Kicker ha detto: "Il mio obiettivo è rendere normale parlare di salute mentale. Sento ancora che i problemi mentali sono in qualche modo un argomento tabù e non riesco a capire perché. La malattia non ha solo un livello fisico, ma anche psicologico e sociologico. La malattia non è una condizione fissa, è un atto di equilibrio, che può sempre cambiare. Noi come società stiamo trascurando l'aspetto mentale, non dovremmo”.

Poi, all'interno del podcast, ha parlato anche del malore di Bove, che lo ha segnato profondamente: "Mi sembrava di guardare negli occhi una persona morta. Nel suo sguardo c'era veramente poca vita. Probabilmente è stata la cosa peggiore che abbia mai visto".