Italiano sceglie Ikoné e Nzola...torna direttamente negli spogliatoi

Una piccola nota stonata all'ottima serata della Fiorentina, che è tornata a vincere in una gran serata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel finale infatti, un episodio non proprio simpatico al momento del cambio di Ikoné, scelto come ultima pedina da Italiano: Nzola, che si stava riscaldando e appreso del mancato ingresso, è tornato direttamente negli spogliatoi.

Un cenno di ulteriore distacco da parte dell'angolano ex Spezia classe '96, il cui feeling con Firenze non è mai sbocciato e i minuti per lui ora sono sempre meno.