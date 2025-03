Sentite Corvino: "A Lecce un mercato al risparmio? Gente come Pongracic non è arrivata per opera dello Spirito Santo"

Intervistato da TeleRama, ha parlato il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina, che ha brevemente parlato anche del difensore viola Pongracic, passato quest'anno dal club pugliese a quello viola.

“Il nostro un mercato al risparmio? Gendrey, Coda, Pongracic, Hjulmand: non sono arrivati per opera dello spirito santo. Abbiamo creato risorse tecniche e poi dovuto renderle economiche. Un club come il nostro deve fare i conti con quello che entra, perché se fai di più ci si indebita e finisci in rosso. Siamo un club di Serie A che non ha niente in strutture, tanti sacrifici per affittare campi e tutto il resto. Io sono tifoso del Lecce e condivido la politica della mia società, è giusto fare così. Siamo in Serie A da tre anni ma bisogna essere preparati alle cadute, metterle in preventivo per poi rialzarsi”.