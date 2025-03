Dal centro sportivo dell'OstiaMare ha parlato Daniele De Rossi, presidente della società calcistica viola e allenatore. Nel punto con la stampa ha parlato anche del suo futuro, concedendosi anche una battuta sui colori della sua società, viola appunto. De Rossi nei mesi passati è stato accostato anche alla panchina della Fiorentina:

"Futuro? Spero di non essere libero, anzi secondo me fra poco non sarò più libero… Devo declinare, anche se poi magari mi cacciano presto e tornerò a disposizione sul mercato (ride, ndr). Se i colori dell'OstiaMare sono un indizio sulla sua squadra futura? Qui si parla solo di OstiaMare, sono gli stessi da 100 anni e non c'entra assolutamente nulla con me, non si possono cambiare in base al mio futuro o al mio passato".