"Zaniolo è talentuoso, ma non porta alla rosa quello che porta Beltran. Palladino? Ha sempre la mossa giusta per esaltare i suoi giocatori"

Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno il giornalista e tifoso viola Ernesto Poesio, commentando la sfida in arrivo tra Fiorentina ed Inter di lunedì sera.

“Lunedì vedremo interpreti diversi, vedremo nomi nuovi e chi recupera e chi no, ci saranno sicuramente cambiamenti. Credo però che il tipo di partita sarà simile e quindi la Fiorentina non cambierà atteggiamento, sarà una partita di attesa e di ripartenza, che è lo stile di gioco col quale la Fiorentina rende meglio. Folorunsho imprescindibile, poi penso Fagioli sia quasi sicuro del posto, Zaniolo dovrà litigarsi il posto di Gudmundsson e Beltran e si fa male a togliere questi due, soprattutto l'argentino che è l'equilibratore della squadra”

“La Fiorentina sa adattarsi ai vari momenti della partita, sa quando proporsi di più e quando invece merita aspettare: avendo ritrovato questo equilibrio con questa sorta di 4-4-2, io punterei su quello. Quando ti metti in campo così fai andare in difficoltà anche l'Inter. Palladino è uno pratico e sa cosa fare per esaltare i suoi giocatori, basti vedere come ha messo a suo agio Kean o Dodo: Kean deve trovarsi in campo aperto per poter andare in progressione con la sua potenza”

“Zaniolo è uno dei più talentuosi, ma quanta voglia avrà di sacrificarsi in fase difensiva? Meglio Beltran in quel ruolo lì, e non credo Zaniolo possa fare quel lavoro difensivo che fa invece l'argentino. Se lo farà, credo che troverà molto spazio: è un giocatore che sa di poter essere molto importante”