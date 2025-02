Gianfranco Monti, speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina, ha commentato a Radio Bruno durante il PentaSport la sfida di lunedì in funzione anche della sfida giocata giovedì.

“Lunedì l'Inter avrà la stessa fame che abbiamo noi, niente di più. Abbiamo ancora negli occhi quella partita incredibile da Davide contro Golia: il giorno prima mendicavo un pareggio onestamente, anzi, firmavo per un punto in due partite ed invece è uscita una Fiorentina grintosa e cattiva. Dimostra che il gruppo c'è è che Palladino abbia fatto un lavoro perfetto; l'Inter invece è stato arrogante, pensavano di venire a fare una passeggiata e invece gli è andata male. La paura è che però non sbaglino anche la prossima partita, anche a giudicare dalle parole di Inzaghi nel post-partita”

“Iniziano i problemi di scelta per Palladino, ha più di una squadra a disposizione. La Fiorentina si è senza dubbio rinforzata, abbiamo una rosa importante a questo punto e ti puoi permettere varie possibilità di schemi, di opzioni. Sembra il Fantacalcio per quante scelte può fare ora. Non credo proprio che la Fiorentina possa sottovalutare la partita di lunedì, ma sanno che giovedì hanno fatto una gara pazzesca. Su sei punti, intanto tre li hai portati a casa”

“Sono curioso di Fagioli, penso sarà importante vista la probabile assenza di Adli, però Fagioli riparte da uno stop e avrà bisogno di tempo: con lui e Folorunsho in più, rispetto a giovedì, siamo già in vantaggio. Ci aggiungo anche Cataldi che è entrato bene e Richardson che ha fatto una partita importante: lunedì avremo un buon centrocampo, ci vogliono questi elementi che “mordono”".