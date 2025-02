Niente esordio da titolare per i due "fiorentini" della partita delle 18: inizia oggi la loro avventura in prestito

La partita delle 18 di questo sabato di Serie A vede di fronte due squadre che hanno vissuto un mercato invernale completamente diverso: se infatti l'Empoli, padrone di casa, ha completato un solo acquisto (peraltro un prestito secco), il Milan ha aggiunto alla corte di Conceicao dei pezzi da 90 dal calibro di Joao Felix, Gimenez e Walker.

Tuttavia, c'è un filo rosso che accomuna le due squadre e il loro operato sul mercato: entrambe, infatti, hanno prelevato dalla Fiorentina un giocatore offensivo. Se infatti l'unico acquisto dell'Empoli in questo gennaio è stato Kouame, il Milan ha aggiunto al suo pacchetto offensivo Riccardo Sottil, in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Oggi, tuttavia, entrambi partiranno dalla panchina: Conceicao ha preferito il giovane Jimenez a Sottil, mentre D'Aversa ha optato per Cacace nel terzetto offensivo degli azzurri. Pronosticabile, comunque, un loro ingresso a gara in corso.