Esordio assoluto per Valentini nel calcio italiano: il difensore trova i primi minuti in campo da aprile

Esordio non facilissimo per Nicolas Valentini, difensore classe 2001 di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito all'Hellas Verona. Al 69simo minuto, sul pesante passivo di 0-5, l'allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti ha scelto proprio lui dalla panchina, per iniziare a dargli minuti in campo e aiutarlo a ritrovare la forma.

La partita, finita poi 0-5 senza eventi degni di nota, rappresenta la primissima esperienza italiana per l'ex Boca Juniors e un passo importante verso la sua completa ripresa, dopo un lungo periodo di lontananza dai campi: Valentini infatti non solcava un campo da gioco in partite ufficiali dal 13 aprile 2024, quando il suo Boca perse 1-0 in casa dell'Estudiantes. Appena due giorni dopo fu messo fuori rosa, per delle problematiche legate al rinnovo del contratto.