Al via il sabato di Serie A con la sfida delle 15 del Bentegodi, dove l'Hellas Verona ha ospitato l'Atalanta: 0-5 il risultato finale.

La cronaca della gara

Partita sbloccata al 21simo minuto da Retegui che, dall'area piccola, segna in tap-in dopo il palo di De Ketelaere. Questo gol segna solo l'inizio del pomeriggio magico del capocannoniere della Serie A, che raddoppia al 25simo con un bel diagonale. Al 37simo è invece Ederson a trovare il piazzato dopo un bel coast to coast, intervallando la valanga di gol segnati da Retegui che, appena 7 minuti dopo, trova il gol dello 0-4. Si va al riposo con un parziale pesantissimo per gli scaligeri, ed il gap si allarga ulteriormente quando è ancora Retegui a trovare la rete dello 0-5, segnando il suo quarto gol della giornata. Nel finale di partita c'è spazio anche per l'esordio di Nicolas Valentini, in prestito all'Hellas dalla Fiorentina.

Come cambia la classifica

Atalanta che si ri-avvicina all'Inter, impegnato lunedì contro la Fiorentina. Verona che non muove la sua classifica.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 50, Juventus 43, Fiorentina 42, Lazio 42, Bologna 37, Milan 35, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno