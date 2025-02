Giuntoli: "Nessun rimpianto per Kean, abbiamo un parco attaccanti molto valido. Noi pensiamo alla Juventus e non agli altri"

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto a Sky Sport prima della gara dei contro il Como e ha toccato anche la tematica relativa all'attaccante della Fiorentina Moise Kean, ceduto dai bianconeri in estate e ora secondo in classifica cannonieri di Serie A dopo la doppietta segnata all'Inter ieri sera.

Rimpianti per Kean?

Alla domanda se sussiste un rimpianto per Kean Giuntoli ha risposto: "Onestamente nessuno, noi pensiamo di avere un parco attaccanti molto valido e pensiamo alla Juventus, non pensiamo certo agli altri, questo sicuro".

Sul mercato bianconero

E sul mercato della Juventus ha aggiunto: In questo momento ripartiamo, siamo contenti del mercato che abbiamo fatto, abbiamo completato la rosa, non era facile, ma ci siamo riusciti".