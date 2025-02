Claudio Vigorelli, agente del nuovo attaccante della Fiorentina Niccolò Zaniolo, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del ritorno in viola del suo assistito: "Parliamo di un amore che finalmente è sbocciato. Questo matrimonio si doveva fare già un'estate fa, e anche in passato con il povero Joe Barone ne avevamo parlato. A gennaio poi si è riproposta l'occasione e quindi l'abbiamo colta al volo. Lo spazio a Bergamo per Nicolò era limitato, non è che le cose stessero andando male. Colgo l'occasione per ringraziare l'Atalanta e Gasperini che sono sempre stati fantastici con Nicolò".

"Zaniolo ora è cresciuto"

E prosegue: "Lui ha grande entusiasmo per questa nuova avventura. Ha un grande legame di amicizia con Kean, non ha mai avuto dubbi nella scelta. Ha visto anche come Kean si è integrato bene. Penso sia arrivato anche il momento di Zaniolo. Lo vedo cresciuto, sta diventando sempre più uomo, e le qualità calcistiche ci sono sempre state.

E su Kayode…

E sull'altro suo assistito Michael Kayode, trasferitosi a gennaio dalla Fiorentina al Brentford, commenta: Il suo è stato un approccio super positivo alla Premier, ha già esordito la scorsa settimana. È felicissimo e sono convinto che farà benissimo in questa sua nuova avventura".