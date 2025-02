Nel corso della sua presentazione, l'attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo ha toccato vari argomenti: “Nel 2016 la società preferì fare altre scelte ma fu una fortuna per me, perché qui trovavo poco spazio e invece andai alla Virtus Entella dove ebbi l'opportunità di giocare. Mi piacerebbe vincere un trofeo a Firenze, veniamo da due finali di Conference League perse e magari quest'anno può essere la volta buona”.

Sulla Conference League: “E' una competizione che ho vinto con la Roma ma dove non è scontato arrivare in fondo. E' un percorso lungo, con trasferte difficili contro squadre preparate tatticamente, ma noi abbiamo una rosa importante e ci faremo trovare pronti dagli ottavi in poi”.

Sulla scelta dell'Atalanta: “A giugno c'era anche la Fiorentina su di me, ma scelsi Bergamo. Poi la società viola è tornata con forza sui di me e, visto che con Gasperini giocavo poco, ho deciso di venire qui. Con Gasperini non ho nessun problema, anzi mi ha aiutato a migliorare sotto vari punti di vista perché è un allenatore fortissimo. Ha fatto delle scelte, è il suo lavoro, ma non sono qui per una rivincita personale nei suoi confronti. Voglio solo dare il massimo per la maglia viola".

Sulla Champions League: “Siamo una squadra forte e completa, poi naturalmente il campionato è ancora lungo. L'importante è mantenere la nostra identità e andare sempre in campo per vincere, poi vedremo cosa verrà fuori. Ovviamente andare in Champions sarebbe un sogno”.

Sul suo ruolo: “Nasco come esterno destro, poi all'occorrenza posso giocare anche come trequartista o attaccante. Ma la mia posizione naturale è quella di esterno destro”.