Il nuovo attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo ha parlato così durante la sua presentazione ufficiale: “Torno a Firenze con un bagaglio d'esperienza importante, ho girato tante squadre anche all'estero e tornare qui è una grande emozione. Sono andato via a 16 anni e ci torno a 25, conosco tante persone e mi sento a casa. La questione della testa calda l'hanno sempre tirata fuori i giornalisti, io ho sempre avuto ottimi rapporti con tutti in ogni club in cui ho giocato”.

Sulla trattativa: “Non c'è stato bisogno di convincermi, ero già sicuro che questo potesse essere lo step giusto per la mia carriera. La presenza di Kean sicuramente è importante, è un mio grande amico e non avevo dubbi che potesse fare bene qua perché conosco le sue qualità. Sono qui per mettermi a disposizione della squadra, la cosa più importante è il bene del collettivo".

Sulla partita di ieri: “E' stata una partita fantastica, eravamo in difficoltà numerica ma sembrava che giocassimo in tredici. Abbiamo meritato di vincere contro una delle squadre più forti d'Europa. Il mio ruolo? Sono a disposizione del mister e dello staff, arrivo in un gruppo rodato e devo lavorare per guadagnarmi spazio”.