L'attaccante ivoriano della Fiorentina Christian Kouame ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista dell'esordio stagionale della squadra di Palladino a Parma. Di seguito le parole del calciatore classe '97 gigliato.

"Siamo partiti molto bene, col cambiamento dell'allenatore non era facile, ma Palladino è preparato in tutto, ci aiuta a capire le cose e noi lo stiamo aiutato tutti insieme ad ambientarsi nella famiglia viola. Abbiamo fatto una buona preparazione, in tournèe abbiamo affrontato squadre inglesi, fisiche e che corrono tanto, ma abbiamo retto il loro ritmo".

‘Col Parma dovremo giocare da Fiorentina’

“Contro il Parma non sarà facile, è una neopromossa che vorrà dimostrare che merita di essere in A, ma anche noi vogliamo farci vedere. Abbiamo un tecnico nuovo con le sue idee e dobbiamo farci trovare tutti pronti, non sarà facile ma è importante, dovremo dare una mano ai nuovi arrivati e al mister per cominciare bene la stagione. Dobbiamo arrivare alla gara con la testa, senza pensare ad altro, e giocare da Fiorentina. Quando giochiamo da Fiorentina possiamo battere chiunque, altrimenti possiamo perdere con tutti. Non dobbiamo fare gli errori commessi in Coppa Italia lo scorso anno contro il Parma, prepararci bene mentalmente senza pensare che si tratti di una neopromossa, cercando di fare risultato”.

‘Darò sempre tutto per questa maglia, non mi tirerò mai indietro’

“Quando sono arrivato alla Fiorentina all'inizio non è stato facile, ero stato infortunato e le mie prestazioni erano altalenanti, giocavo bene, poi male, ma più spesso male, alla fine ce l'ho fatta ad esprimermi e a far vedere ai tifosi quello che sono. Do sempre tutto in campo, non andrò mai a tirarmi indietro in campo, darò sempre tutto. La società mi ha acquistato infortunato e darò sempre il massimo”.