Corriere dello Sport-Stadio: Kean voleva fare un regalo a Bove

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sull'eliminazione della Fiorentina in Coppa Italia: “Violamaro”. E anche: “Dal 2-2 ai rigori: Kean e Ranieri flop L'Empoli esulta”.

Sulla partita di ieri: “Empoli show viola out”. Sottotitolo: “Kean e Sottil fanno 2-2 al 90’ ma ai rigori Seba Esposito non sbaglia: D’Aversa ai quarti”.

Qui leggiamo: “Amarezza Kean questa volta il gol non basta”. Sottotitolo: “Ha lottato durante la partita firmando il momentaneo 1-1: voleva fare un regalo a Bove”.

Sulla serata dello stadio: “Tutto il Franchi per Edo ”Ti vogliamo bene". Sottotitolo: “Il 4 in Ferrovia tra le bandierine viola, lo striscione della squadra in campo e la raccolta fondi per i defibrillatori”.