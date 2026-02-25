L'Udinese dovrà fare a meno d'un difensore titolare per la partita con la Fiorentina... e non solo

In questi minuti è arrivato l'esito degli esami strumentali effettuati da Oumar Solet, calciatore dell'Udinese uscito infortunato dalla gara di lunedì sera contro il Bologna. Il difensore salterà la sfida con la Fiorentina, ma non solo.

I tempi di recupero

Gli esami hanno infatti evidenziato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore, il che comporterà per Solet uno stop di almeno due settimane. Niente Fiorentina e Atalanta per lui dunque, con l'obiettivo che sarà quello di tornare il 15 marzo nella sfida con la Juventus.