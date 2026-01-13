L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, commentando il pareggio col Milan e spaziando tra vari temi di casa Fiorentina.

‘Molto più rammarico rispetto che a Roma, perché…’

“C’è amarezza, la Fiorentina ha surclassato il Milan in tutto e per tutto, ma non ha portato in fondo la partita. C’è molto più rammarico rispetto alla gara con la Lazio, in cui la squadra ha sofferto e ha saputo farlo. Purtroppo si sono persi 4 punti, altro che pareggi importanti. La squadra però è viva, e bisogna accontentarsi, Vanoli sta iniziando a fare delle scelte precise, anche se ha sbagliato a Roma mettendo un difensore in più, trasmettendo l’input di volersi chiudere”.

‘I gol subiti nel finale arrivano per poca lucidità’

“Ho visto un Dodô in crescita, finalmente, e un eccellente Fagioli, che è bello anche a vedersi, si muove in modo incredibile. Comuzzo sta facendo bene, e strada facendo dovrà acquisire esperienza, vedi il rigore fatto su Zaccagni. I gol subiti nel finale contro Lazio e Milan arrivano da due palle perse malamente, gestite con poca lucidità dalla Fiorentina. A Parisi consiglio di accentuare meno le cadute, gli arbitri fra loro parlano e non c’è mai stata una volta che l’abbia visto rotolarsi subendo falli di un certo peso. Mandragora passa troppo tempo a discutere con gli arbitri”.

‘Fortini vorrei rimanesse, però…’

“Kean deve attaccare il primo palo, cosa che non fa mai. Si vede la squadra fraseggiare, uscire col pallone, grandi passi avanti. Manca un difensore centrale di spessore, la Fiorentina prende gol evitabili, servirebbe un calciatore forte nel reparto arretrato. Fortini mi piacerebbe che rimanesse, ma se al posto suo arrivano due calciatori come Baldanzi ed El Shaarawy, ci penserei. In altra situazione di classifica ci avrei pensato, ma ora…”.