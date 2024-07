Pessina: "Con Palladino eravamo abituati ad un tipo di calcio, Nesta predilige però il palleggio"

Intervistato da SkySport il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha spiegato le differenze tra l’ex Palladino ed il neo arrivato Alessandro Nesta. Questo un estratto delle sue parole:

”E’ uno che ricerca più il palleggio rispetto allo scorso anno, vuole farci giocare più dentro il campo con passaggi corti, ma sia lui che Palladino lavorano bene sui concetti difensivi e sull’andare a prendere alti gli avversari. Nesta però non gioca a uomo come eravamo abituati e noi stiamo cercando di mettere in atto le sue idee al meglio".