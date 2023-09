Corriere dello Sport-Stadio: Conti in regola e asset strategici, Commisso disegna la sua Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo in grande: “Il modello Rocco”. Sottotitolo: “Fiorentina, numeri da equilibrio ideale Europa necessaria”. Sommario: “Nel complesso una campagna estiva a saldo pressoché zero per scelta, più che per necessità (60 a 62,5) Il monte stipendi è in crescita (+6,5)”.

A pagina 20 viene ripreso il tema della prima: “Il modello Rocco conti in regola asset strategici”. E ancora: “Le cessioni di Cabral, Amrabat e Igor hanno finanziato i colpi Il Viola Park è un investimento che aggiunge valore. La finale di Conference fa salire i ricavi”.

A pagina 21 leggiamo: “La rincorsa di Lopez ultimo tassello viola”. Sottotitolo: “Arthur appare ancora in vantaggio ma già si prepara l’alternanza per una mediana sempre al top”. Di spalla infine: “Anche Ikoné verso la prima convocazione”.