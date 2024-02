Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha commentato per Radio Bruno il mercato invernale della Fiorentina, spendendo parole positive:

“Io ero contento anche di Nzola, dunque lo sono a maggior ragione per Belotti, un attaccante che sulla carta dovrebbe consegnarci i gol che sono mancati finora. E' vero che viene da annate in cui ha segnato poco, ma anche Vlahovic alla Juve all'inizio ne faceva pochi di gol, ma perché non giocava spesso…”.

E ancora: “Ora che è tornato Gonzalez e quando tornerà Kouamé, la Fiorentina è al completo in attacco. Belotti può stare anche sull'esterno, è un giocatore che aiuta la squadra. Gudmundsson l'avrei preso ovviamente ma non sussistevano le condizioni per comprarlo, il Genoa non era veramente disposto a venderlo. Da Genova mi hanno detto che Gilardino si sia opposto nettamente alla cessione. Ma voi pensate davvero che qualche giornalista scriva queste cose per fare un favore alla fiorentina? Qualcuno pensa che la trattativa per l'islandese sia stata inventata, solo per dare contro alla società, quando in realtà è durata per almeno una ventina di giorni”.

Infine: “Brekalo? Dalla sua partenza non si percepirà alcuna assenza, così come non si era avvertita la sua presenza”.