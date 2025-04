Che prospettive può avere la Fiorentina in questo finale di stagione? Sono ottime per l'ex attaccante viola, Reginaldo, intervistato da News.Superscommesse.it.

Champions

"Il tecnico (Palladino ndr) ha mostrato grande personalità anche nella scelta dei calciatori - ha detto - basti guardare alla drastica decisione su Biraghi che poi è stato sostituito egregiamente da Gosens. Vedo una squadra forte e di carattere, in grado di combattere per l'Europa, e perché no anche per un piazzamento in Champions League".

Conference

Per Reginaldo può essere anche l'anno della vittoria in Conference: "Se la Fiorentina riesce a superare lo scoglio Betis Siviglia penso che sia la volta buona per la vittoria della Conference League. Il Chelsea in una eventuale finale non deve preoccupare perché le italiane sono abituate ad esaltarsi contro le squadre più blasonate. Penso sempre all'Atalanta che in Europa League lo scorso anno ha battuto il Liverpool ai quarti di finale e il Bayer Leverkusen in finale, dopo 51 risultati utili consecutivi dei tedeschi. Dopo due finali perse, sarebbe giusto per i viola portare la Coppa a casa".

Kean

Infine su Kean: “Non mi aspettavo che facesse così bene, ma mi aspettavo che prendesse la Fiorentina come l'ultima opportunità, nonostante la giovanissima età, per rilanciarsi davvero. A differenza delle esperienze passate, soprattutto tra PSG e Juventus, dove ha svolto un ruolo da comprimario, finalmente ha trovato uno spazio da protagonista. Sta giocando con continuità e sente la fiducia della società e dei tifosi. Spero, nonostante le voci di mercato, che possa rimanere alla Fiorentina e continuare questo suo percorso di crescita in maglia viola”.