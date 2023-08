Brutto infortunio per il giovane Presta: l'attaccante viola esce in lacrime contro la Roma

Non arrivano buone notizie dal Tre Fontane, dove la Fiorentina Primavera sta affrontando i pari età della Roma. Dopo uno scontro di gioco con un giocatore giallorosso, è rimasto dolorante a terra l'attaccante classe 2005 Francesco Presta. Grande dolore per il giovane viola, che è scoppiato in lacrime dopo la botta ricevuta all'altezza del ginocchio sinistro.

Cambio obbligato per il giovane talento di Galloppa, che è stato accompagnato fuori dallo staff sanitario viola senza poter appoggiare la gamba a terra. Si aspettano adesso aggiornamenti sulle sue condizioni.