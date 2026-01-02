Sfida sul mercato per la difesa: la Roma duella con la Fiorentina per un uomo di Paratici

L'impronta di Fabio Paratici sul mercato della Fiorentina si è fatta subito sentire: il primo rinforzo, infatti, è Manor Solomon del Tottenham, ufficializzato poco fa e arrivato in prestito. Ora il club viola punta un altro giocatore degli Spurs, ovvero Radu Dragusin.

Dragusin, la Fiorentina ci punterebbe

Il centrale difensivo ex Genoa è appena rientrato da un lunghissimo infortunio, ma non sembra incluso nel progetto tecnico del club inglese. Potrebbe lasciare il Tottenham già in questo mercato di gennaio, ma su di lui non c'è solo la Fiorentina.

Ma sarà duello con la Roma

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, alla Roma Gasperini avrebbe chiesto proprio Dragusin come rinforzo per la sua difesa. Occhio, in ogni caso, alla possibile influenza di Paratici nell'affare.