Polverosi: "Ambizione e miglioramento, ma il mercato ha portato solo una scommessa alla Fiorentina. Serve un'accelerata, ma di quelle sostanziose"

Una prima analisi di quanto ci ha offerto (poco) il mercato della Fiorentina. E' quella che ha fatto il giornalista Alberto Polverosi, nel suo commento fatto sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Serve una sostanziosa accelerata”

“Se finora l’andamento lento del mercato della Fiorentina poteva essere letto come un’attenta analisi delle possibilità, da oggi serve un’accelerata, ma di quelle sostanziose” scrive Polverosi.

Moise Kean arrivato al Viola Park. Credits: acffiorentina

“Per ora solo una scommessa”

E poi: “Dall’ultima conferenza stampa dei dirigenti viola Pradé e Ferrari erano emerse due definizioni: ambizione e miglioramento. L’arrivo di Kean per ora va catalogato solo come “scommessa”, visto che si tratta di un centravanti che non segna in Serie A da 827 minuti. Che poi Kean a Firenze possa far meglio di Nzola è fortemente probabile: basta che segni 4 gol. Oggi però è una scommessa che tutti, compreso Spalletti che lo aveva chiamato in Nazionale, si augurano vincente”.

“Centrocampo e difesa, manca molto”

E infine: “Oggi la squadra non ha il centrocampo e, puntando alla difesa a tre ha solo tre difensori (Milenkovic, Quarta e Ranieri), più il giovane Comuzzo. E' vero che mancano 40 giorni alla trasferta di Parma, debutto viola nella Serie A 2024-25, ma è ancora tutto, o quasi tutto, da mettere in piedi”.