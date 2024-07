Kean: "La Fiorentina è una società con tanta ambizione, il posto perfetto per me. Non vedo l'ora di vestire questi colori"

Nella giornata di oggi, in attesa dell'ufficialità del suo trasferimento dalla Juventus, Moise Kean è sbarcato a Firenze per svolgere le visite mediche di rito, mettere la firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla Fiorentina e svolgere la prima sgambata sui campi del Viola Park. Ma questo pomeriggio sono arrivate anche le prime dichiarazioni da giocare viola.

“Ho incontrato alcuni compagni, non vedo l'ora..”

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club gigliato: "È veramente bello qui, non vedo l'ora sia domani per cominciare gli allenamenti. Ho incontrato anche alcuni compagni di squadra, anche se non tutte: non vedo veramente l'ora di cominciare a vestire questi nuovi colori”.

“Firenze è il posto adatto a me: entrambi abbiamo ambizione”

Ha commentato anche la scelta di venire a Firenze: “Questa è una città, ed una società, con tanta ambizione che è la cosa che sto ricercando in questo momento della mia carriera. Credo sia la situazione perfetta per me”.

“Il Viola Park ci stimola a dare il massimo”

Ha poi concluso parlando del Viola Park: “Ci sono attrezzature incredibili: i campi sono meravigliosi, il resto del centro pure. Queste sono cose che ti danno ancora più motivazioni per dare tutto per questa maglia, ti stimola ad andare in campo e dare il 100%”.