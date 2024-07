"Ci sono club, anche italiani, con enormi debiti. Fiorentina, Napoli e Chievo fallite per molto meno"

Questo pomeriggio Claudio Anellucci, noto agente Fifa, parlando dei tanti debiti di alcuni club italiani è tornato a parlare del fallimento della Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori. Questo un estratto delle sue parole a 1Station Radio:

"Il fenomeno non è solo italiano ma si sta espandendo a molti club europei"

“Se l'Inter è gravemente indebitata? Ci sono dei club europei, sponsorizzati su tutti i giornali, che hanno dei debiti non troppo distanti dall’Inter, come Real e Barcellona. È un po’ ricorrente nel calcio lasciare da parte la situazione debitoria. In altri contesti, società con debiti sicuramente inferiori sarebbero fallite. È il paradigma un po’ assurdo del calcio".

“La Fiorentina di Cecchi Fori poteva vendere Ruiz Costa per ripianare i debiti, e invece"

Ha poi aggiunto: “Chievo fatto fallire per molto meno? Certo, come il Napoli o la Fiorentina di Cecchi Gori. Sono state fatte delle valutazioni assolutamente errate. La Fiorentina aveva Rui Costa e qualsiasi club avesse voluto comprarlo avrebbe ripianato i debiti del club. Sono state fatte scelte dolorose, ma anche funzionali a togliere di mezzo presidenti poco graditi. Cecchi Gori, in quel momento, era scomodo. Faceva parte delle sette sorelle, che rimasero in tre. Le solite tre”.