Il futuro di Castrovilli potrebbe essere a Torino, ma non alla Juventus: l'offerta di Cairo fa vacillare il centrocampista

Da ormai nove Gaetano Castrovilli non è più un giocatore della Fiorentina, finendo ufficialmente nella lista dei giocatori svincolati in attesa di un accordo. L'ormai ex centrocampista viola è da tempo in contatto con alcuni club di Serie A, Roma e Lazio su tutti, e alcuni stranieri, in pole position c'è l'Olympique Marsiglia di De Zerbi, ma per il momento non ha ancora sciolto ogni dubbio sul suo futuro. Quest'oggi però è spuntato l'interessamento di un altro club di Serie A, che sembra essere molto intenzionato a trovare l'accordo con il giocatore.

Il Torino fa sul serio per l'ex viola: offerto un triennale

Stiamo parlando del Torino di Urbaino Cairo. Infatti secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il centrocampista classe ‘97 sarebbe molto vicino a concludere con i granata, tanto che il giocatore avrebbe definitivamente scartato ogni altra opzione.Il padron granata è pronto a mettere sul piatto un contratto di tre anni, l'accordo tra le parti potrebbe arrivare già entro il fine settimana.

Questo il post di Accomando su X: