Bicchiere decisamente mezzo pieno per il Corriere Fiorentino quello della squadra viola dopo il 2-2 pirotecnico di San Siro. L'analisi di Ernesto Poesio si sofferma anche sull'amaro gol dell'ex di Jovic:

"A suggellare la beffa è arrivato anche il gol dell’ex Jovic, uno che a Firenze ha lasciato pochi buoni ricordi e che ieri ha trovato il modo di mandare di traverso la serata ai tifosi viola e a Rocco Commisso seduto in tribuna. Passata l’amarezza però per il pareggio subito in rimonta restano comunque tanti aspetti positivi che fanno ben sperare per il finale di stagione. Dai due gol segnati su un campo sempre difficile come San Siro, all’approccio con cui la Fiorentina era scesa in campo consapevole del proprio valore e della possibilità di fare risultato.

Le vittorie contro Juventus e Atalanta insomma, hanno rinforzato davvero la fiducia della squadra che adesso crede fortemente nella possibilità di conquistare un posto nell’Europa che conta. Bicchiere mezzo pieno insomma, in attesa dei risultati delle altre contendenti che tra oggi e domani si sfideranno tutte l’una contro l’altra per una giornata che potrebbe generare una classifica se possibile ancora più corta e complessa da interpretare. Ora, dopo la trasferta in Slovenia per la Conference, il trio di partite alla portata contro Parma, Cagliari e Empoli. Tre appuntamenti per dimostrare di aver davvero fatto il salto definitivo. E non dilapidare quanto di buono finora".