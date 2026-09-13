Antognoni: "L'abbraccio con Commisso? Io e Giuseppe ci conosciamo da tempo. Non ho nessun problema con lui"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Antognoni ha parlato a lungo di Franco Mastantuono, ma anche del suo recente abbraccio con Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la sua assenza al centenario viola.

Su Mastantuono

“Mastantuono sembra un ragazzo d'altri tempi e anche per questo mi piace. È bello vedere un calciatore così famoso che gira per la città e non si fa problemi a fermarsi in mezzo alla gente, Fa bene alla Fiorentina, che grazie a lui si è risollevata conquistando tre punti pesantissimi a Venezia, e pure al calcio italiano, dove il dieci ormai è come un panda, una specie in via d'estinzione”.

Gol a Venezia

“Il gol preferito a Venezia? Il primo perché l'ha cercato, il portiere pensava che mettesse il pallone sull'altro palo, lui è stato astuto a calciare dalla parte opposta”.

Sull'abbraccio con Commisso

“lo e Giuseppe B. ci conosciamo bene da diverso tempo, ci siamo incontrati e ci siamo salutati, tra noi non c'è alcun problema”.