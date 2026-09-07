Commisso: "Questo premio è per chiunque ha fatto parte della nostra storia, anche Antognoni. Vogliamo restituire qualcosa al calcio italiano"

Il presidente della Fiorentina, Joseph B. Commisso, ha parlato dal 46° Premio Nereo Rocco a Coverciano dove ha ricevuto il premio legato al centenario viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

La dedica

“Sono molto onorato di accettare questo riconoscimento, a nome mio e di tutta la Fiorentina. È un momento molto importante per noi, nell'anno del centenario, ed è un premio che appartiene a tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia: dai presidenti, ai giocatori, come Giancarlo Antognoni che abbiamo qui, fino a tutto lo staff”.

Uno sguardo al futuro

"Questo premio è speciale per me, perché lo ha vinto anche mio padre nel 2020. Per me e per la mia famiglia è un'emozione, ne siamo orgogliosi, al pari dei cento anni di storia di questa squadra. Ed è nostra intenzione, adesso, costruire i prossimi cento anni: è parte della nostra responsabilità restituire qualcosa al calcio italiano. Anche per questo stiamo facendo grandi investimenti nel calcio giovanile: dobbiamo investire molto di più sui giocatori, per far crescere il calcio italiano. Grazie Firenze, grazie Fiorentina e forza Viola!".