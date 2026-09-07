E Commisso? Non parla, ma resta fino a fine mese. In agenda l'incontro con la Funaro

Fiorentina a zero punti e con l'allenatore già esonerato: non è certo stato questo l’avvio di stagione che sperava di vedere il presidente viola, Giuseppe Commisso.

Fino alla sosta

In queste ore è rimasto in silenzio ma, scrive stamani il Corriere Fiorentino, resterà finché possibile vicino alla squadra, ovvero fino alla partita col Napoli compresa. Soltanto allora, in occasione della sosta e anche a causa degli impegni con l’azienda di famiglia, farà rientro negli Usa.

La presentazione del libro

Domani intanto (alle 12) prenderà parte alla presentazione del libro ufficiale del centenario “Fiorentina, un secolo viola” presso la libreria Odeon di Piazza Strozzi, evento al quale sono attesi tanti rappresentanti del club viola.

L'incontro per lo stadio

In agenda potrebbe esserci un incontro con il sindaco di Firenze, Sara Funaro, per affrontare i temi relativi al secondo lotto di lavori per il restyling dello stadio Franchi.