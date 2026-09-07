Paratici e Grosso, la lite che ha cambiato tutto nel giro di pochi minuti

Nella complicata serata del post Fiorentina-Torino, l'indicazione sembrava essere chiara: la formazione viola sarebbe andata avanti con Fabio Grosso in panchina.

La svolta

La vera svolta però nei rapporti tra il tecnico e la dirigenza è arrivata solamente nella serata di ieri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a far precipitare la situazione pare sia stata una discussione tra Grosso e Paratici, che non erano in sintonia su come uscire dalla crisi.

La società era orientata a rimandare le valutazioni alla sosta, ma le divergenze con il tecnico evidentemente erano diventate insanabili e il club ha deciso di intervenire in fretta.

Questioni di mercato

Ancora più esplicito Fanpage che parla di dura discussione tra Grosso e Paratici sulle scelte di mercato poco prima dell’annuncio dell’esonero: una lite ha cambiato i piani della Fiorentina.