Commisso e Antognoni di nuovo a contatto: le immagini dal Premio Nereo Rocco che sanno di tregua - FOTO

Non è certo clima di festa per la Fiorentina, che sta lentamente uscendo dal caos legato all'esonero del proprio allenatore: lo è invece al 46° Premio Nereo Rocco, nel Centro Tecnico di Coverciano, dove il presidente Joseph B. Commisso e sua madre Catherine hanno salutato i presenti. Proprio da qui, poi, è arrivato un importante segnale a livello societario.

Il momento clou

Prima di salire sul palco per un breve discorso, il presidente viola si è incontrato con Giancarlo Antognoni e, a discapito degli screzi che hanno colorato tutto l'avvicinamento al Centenario della Fiorentina, i due si sono concessi un abbraccio. Simbolo di pace fatta, dopo l'apertura della società che ha prima ritirato il numero 10 per la stagione corrente e lo ha poi celebrato al Franchi, durante i festeggiamenti.

I trascorsi infelici

Apertura che arriva quindi anche da parte di Antognoni, che appena dopo il Centenario era tornato a tuonare in merito alla questione. La speranza è che, in mezzo al caos societario, almeno questa tempesta si sia placata.

Presenti all'evento come rappresentanza della Fiorentina anche Nicolò Fagioli e Alessandro Ferrari.