Milenkovic torna a vincere e continua a sognare: il Nottingham Forest trita il Brighton, finisce 7-0

Nonostante la battuta d'arresto della scorsa settimana contro il Bournemouth, il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic riparte subito e continua la sua rincorsa ad un piazzamento in Champions League. Quest'oggi al City Ground arrivava il Brighton, da sempre considerato un avversario temibile, ma questo non ha spaventato i Reds. Al novantesimo il risultato finale è chiaro: i padroni di casa vincono per 7-0, passeggiando sui Seagulls.

Wood torna protagonista con una tripletta

Il Nottingham mette le cose in chiaro già nella prima frazione di gara, andando all'intervallo sul risultato di 3-0. Un autorete di Dunk e le reti di Gibbs-White e Wood mettono la gara in discesa la sfida per gli uomini di Nuno Espirito Santo. Nella ripresa sale in cattedra Wood che segna altre due reti, mettendo a referto una tripletta. Nel minuti di recupero arrivano anche le gioie personali per Williams e Jota Silva.

Il Nottingham adesso sogna davvero

Con questa vittoria, la quattordicesima stagionale, il Nottingham Forest sulle a quota 47 punti affiancando l'Arsenal, che ha comunque una partita inameno, al secondo posto in classifica. I Forest adesso si trovano a -6 punti dalla capolista Liverpool e a +6 sul Newcastle quinto in classifica.