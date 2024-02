Ochoa tiene su la baracca di Inzaghi: Juric fallisce l'aggancio alla Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena concluso il lunch match domenicale fra Torino e Salernitana, gara che interessava molto da vicino la Fiorentina. Sì perché i granata distavano giusto tre lunghezze dalla squadra di Italiano e ci hanno infatti provato per tutta la durata dell'incontro a superare il muro eretto da Guillermo Ochoa.

Pierozzi ammonito

Anche la Salernitana si è fatta vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, impegnandolo soprattutto nella ripresa. Titolare, e pure ammonito per un fallo su Zapata, Niccolò Pierozzi, terzino in prestito dalla Fiorentina. Nel finale il forcing del Toro non è bastato, la Salernitana strappa un punto per la propria salvezza. La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo…

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 36, Bologna 36, Roma 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Napoli* 32, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 13. (* = una partita da recuperare).