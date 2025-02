Nuovo ruolo ibrido per Comuzzo?

La Nazione parla di un possibile nuovo ruolo da jolly difensivo per Pietro Comuzzo, che oggi dovrebbe tornare tra i titolari per il match contro l'Hellas Verona. Palladino starebbe pensando a uno schieramento 4-4-2 di partenza, con Comuzzo che agirebbe come terzino destro con Pongracic e Ranieri coppia centrale.

In base alla posizione degli esterni, poi, il modulo potrebbe cambiare e diventare un 3-5-2 con la linea difensiva che vedrebbe dunque Comuzzo braccetto di destra con Pongracic centrale e Ranieri a sinistra.