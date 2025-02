La Gazzetta dello Sport in edicola stamani analizza l'ultimo periodo della Fiorentina in vista del match di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona. In un trafiletto si legge anche della reazione furiosa del ds viola Pradè all'ultima sconfitta contro il Como al Franchi.

In conferenza stampa pre Hellas Palladino aveva detto: “Smentisco categoricamente ogni voce di frizione tra me e Pradé”, ma la rosea insiste: “La gara in casa con il Como finita con una disfatta che ha fatto nuovamente infuriare il ds Daniele Pradé, spesso critico quando le cose vanno male”.