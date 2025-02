Il diktat di Commisso: vuole arrivare ancora in fondo alla Conference. L'incubo Chelsea rimandato almeno fino all'ultimo atto

Ci ha preso gusto Rocco Commisso con i percorsi europei, se pur di livello secondario rispetto a quelli dell'Europa d'élite: il presidente viola vuole arrivare in fondo anche a questa Conference League, scrive La Gazzetta dello Sport. E' questa l'aspettativa del patron, reduce dalle due finali perse del 2023 e 2024. E questo sarà anche metro di giudizio dunque sul lavoro di Palladino, che intanto ripartirà dal Panathinaikos agli ottavi di finale. Utile in tal senso aver scongiurato il pericolo Chelsea, che nella peggiore delle ipotesi sarebbe potuto arrivare in semifinale e che invece è finito dall'altra parte del tabellone. Un'eventuale finale con i Blues sarebbe comunque un ricordo di prestigio.