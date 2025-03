Il Vitoria Guimaraes ferma sul pari il Betis Siviglia, mentre il Chelsea fa il suo dovere in casa del Copenaghen

Oltre alla partita d'andata degli ottavi di Conference League persa dalla Fiorentina ad Atene contro il Panathinaikos si sono concluse anche le altre gare iniziate alle 18:45.

Spicca un pareggio per 2-2

I norvegesi del Molde vincono la gara d'andata in casa contro il Legia Varsavia, mentre il Betis Siviglia pareggia tra le mura amiche per 2-2 contro il Vitoria Guimaraes, squadra affrontata dalla Fiorentina nell'ultima gara della prima fase della competizione e finita con un pari per 1-1.

Mentre il Chelsea…

Vince invece nella partita di andata il Chelsea per 2-1 in casa del Copenaghen.