La sorpresa Rakow: secondo posto in League Phase sì ma contro squadre materasso e la Fiorentina può ereditarne il fattore campo

Ha sorpreso un po' tutti il Rakow che ha chiuso la League Phase di Conference League al secondo posto con 14 punti, alle spalle dello Strasburgo. Sottolinea però il Corriere Fiorentino come i polacchi abbiano anche beneficiato di un sorteggio particolarmente favorevole perché, tolo lo Sparta Praga finito quarto (0-0 in trasferta), la squadra di Czestochowa ha affrontato tutte formazioni finite dal diciottesimo posto in giù.

La Fiorentina ad esempio ha trovato sulla sua strada Aek Atene, Mainz e Losanna che sono arrivate poi terza, settima e nona. La seconda piazza ha assicurato al Rakow il fattore campo per gli ottavi, con il ritorno in casa. Un privilegio che la Fiorentina erediterebbe ai quarti se dovesse avere la meglio nel doppio confronto di marzo.