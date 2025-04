Gianmatteo Mareggini, ex portiere anche della Fiorentina, ha commentato a Lady Radio l'estremo difensore attuale, ovvero De Gea, e i dubbi sul suo futuro. Ha poi detto la sua anche su Palladino.

“Non ci sono certezze matematiche coi giocatori, conta troppo la volontà di rimanere del singolo. Un incentivo sicuramente è quello delle coppe europee, se non ti qualifichi è più difficile trattenere i tuoi giocatori. De Gea non credo proprio che ne faccia una questione economica, perché non è venuto qua a Firenze per quello: apprezzo molto che un giocatore come lui, che ha fatto esperienze importanti, si voglia rimettere in gioco a livelli più bassi: non mi sorprenderei che volesse rimanere alla Fiorentina visto anche come sta giocando bene. Io non vedevo un portiere così forte dai tempi di Frey e Toldo”

Sull'allenatore: “Ci sono cose che fanno parte di un percorso formativo, si vede che Palladino ci sta mettendo volontà e predisposizione. Ripenso a Italiano, che è cresciuto tanto a Firenze, ma che dopo aver fatto il proprio corso era giusto che cambiasse aria. Palladino ha bisogno dello stesso tempo”