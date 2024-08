L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha commentato il mercato viola su Radio Sportiva: “Mi incuriosisce molto la squadra. Quando si verificano tanti cambiamenti c'è bisogno di tempo per dare giudizi, e quindi per adesso non li darò. La prima certezza è Palladino che a Monza ha fatto molto bene, e poi conosco Richardson avendolo seguito in Francia. È un centrocampista box to box, con grandi qualità fisiche e individuali”.

“Colpani e Kean devono affermarsi”

Poi ha aggiunto: “Pongracic in Italia ha trovato la sua confort zone, a Lecce ha acquisito sicurezza. De Gea ha un passato indiscutibile, sono curioso di capire come risponderà dopo un anno senza giocare. Per quanto riguarda Colpani e Kean, sono dei giovani che devono ancora affermarsi: l'ex Juventus ha avuto tante opportunità e questa non deve fallirla, l'ex Monza invece ha fatto una stagione importante e ora deve fare uno step ulteriore”.