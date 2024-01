La Fiorentina propone lo scambio Brekalo-Karlsson, no del Bologna. A Thiago Motta piace Kouamé, ma l'attaccante tratta il rinnovo con i viola

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina parla di alcuni intrecci di mercato tra Bologna e Fiorentina. In uscita dalla società viola c'è Josip Brekalo, con le trattative che vanno avanti per il suo ritorno alla Dinamo Zagabria. I dirigenti viola, però, voglio accelerare la pratica e, come vi avevamo anticipato, i problemi del club croato sono prettamente economici.

Per questo la Fiorentina ha provato lo scambio con il Bologna tra l'ex Wolfsburg e Karlsson, che in rossoblù non sta trovando molto spazio. Dalla società felsinea è arrivato un secco no alla possibile operazione, visto l'ingente somma investita sullo svedese (12 milioni).

A Thiago Motta, però, piace un'altra pedina viola: Christian Kouamé. Come riporta il quotidiano il Bologna avrebbe chiesto informazioni per lui, ma l'operazione rimane molto difficile visto che l'attaccante, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, sta trattando il rinnovo con la Fiorentina ed è molto stimato da Italiano. Difficile dunque il suo addio a gennaio.