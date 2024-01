La Fiorentina non molla Filippo Terracciano: dopo l'incontro con il Milan, oggi l'agente incontrerà la società viola

Quello con il Milan di ieri non era l'unico incontro sull'agenda di Andrea D'Amico, agente del classe 2003 Filippo Terracciano. Secondo quanto riporta l'Arena, infatti, il procuratore nella giornata di oggi dovrebbe incontrare la Fiorentina.

Si prospetta dunque una corsa a due per il laterale dell'Hellas Verona, per il quale i rossoneri hanno messo sul piatto una cifra intorno ai 4 milioni. L'affare, scrive il quotidiano veneto, potrebbe andare in porto per circa 5 milioni.