Nzola rimane a Firenze, ma contro il Sassuolo il titolare sarà ancora Beltran

Ci sarà M'Bala Nzola contro il Sassuolo. L'attaccante viola è tornato ad allenarsi con la squadra dopo qualche giorno di riposo concesso per festeggiare capodanno e dopo l'ufficialità della sua non convocazione con l'Angola per la Coppa d'Africa.

Un'ufficialità che permetterà alla Fiorentina di non avere fretta di intervenire almeno sul mercato delle punte centrali, con il solo Kouame assente per qualche settimana. Nonostante ciò, come scrive La Nazione, il titolare a Reggio Emilia sabato sera sarà ancora una volta Lucas Beltran, con Nzola pronto a subentrare dalla panchina.